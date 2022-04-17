انت الان تتابع خبر السويد.. احتجاجات في مالمو عقب إحراق متطرف للقرآن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أدت الاحتجاجات المتواصلة في مدينة مالمو السويدية إلى إصابة عدة أشخاص واشتعال النيران في ثلاث سيارات، وذلك على خلفية قيام المتطرف اليميني الدانماركي راسموس بالودان بإحراق القرآن.

