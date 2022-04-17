سلال السعودية ترسم الابتسامة على شفاه 14 ألف باكستاني

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وتستهدف مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز توزيع نحو 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
وفيما وزع المركز 2,000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا بمقاطعة شيتاغونغ بجمهورية بنجلاديش، سلم 3,000 سلة غذائية في مخيمات اللاجئين الروهينجا بمنطقة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش، استفاد منها 15,000 فرد، و425 سلة غذائية رمضانية في مدينة أنجامينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 2,550 فردا.
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