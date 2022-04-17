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سلال السعودية ترسم الابتسامة على شفاه 14 ألف باكستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت السلال الرمضانية الغذائية السعودية الابتسامة على شفاه أكثر من 14 ألف باكستاني أمس، حيث وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2,035 سلة في مناطق خيربور وجوتكي وسانقهر بإقليم السند ومنطقة راجن بور بإقليم البنجاب في باكستان، استفاد منها 14,245 فردا.

وتستهدف مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز توزيع نحو 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وفيما وزع المركز 2,000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا بمقاطعة شيتاغونغ بجمهورية بنجلاديش، سلم 3,000 سلة غذائية في مخيمات اللاجئين الروهينجا بمنطقة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش، استفاد منها 15,000 فرد، و425 سلة غذائية رمضانية في مدينة أنجامينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 2,550 فردا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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