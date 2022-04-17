العدوان على الأقصى يستفز العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت الدول العربية والإسلامية عن غضبها واستيائها، من اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء عليه وعلى المصلين، الأمر الذي استفز العرب والمسلمين في شتى بقاع العالم.

وأصيب 152 شخصا، بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين أمس الأول في الحرم القدسي بالقدس، وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية، طبقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.

واعتبرت هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ودعت المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بدروه في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين في داخل المسجد وفي باحاته.

وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأماكن المقدسة، ومنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط من إشعال الموقف في الأقصى المبارك، محملا المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تُمارس عدوانا خطيرا على الشعب الفلسطيني وعلى حقه في إقامة الشعائر داخل الأقصى في شهر رمضان المبارك.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بأشد العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، والذي أدى إلى إصابة حوالي 152 مصليا واعتقال المئات، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا، وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا.

وشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية.

قالوا عن اقتحام الأقصى:

تصعيد

«الاعتداءات الجديدة تعتبر تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقرارات الدولية ومدعاة لتغذية التطرف»

الكويت

حماية

«لا بد من توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى».

مصر

انتهاك

«الاقتحام يعد انتهاكا صارخا، كما أنه تصرف مدان ومرفوض، ولا بد من خروج الشرطة الإسرائيلية من الحرم فورا».

الأردن

سكوت

«العالم ساكت على جريمة متمادية تهدف إلى تغيير وجه القدس العربي وفرض أمر واقع بقوة السلاح والغطرسة».

نجيب ميقاتي- رئيس وزراء لبنان