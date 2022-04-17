نواب البرلمان الصومالي يؤدون اليمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى نواب البرلمان الصومالي الجديد، اليمين الدستورية لبدء مهامهم رسميا، خلال مراسم جرت بالعاصمة مقديشو. وشارك في أداء اليمين الدستورية 290 نائبا من أصل 329 يتشكل منهم البرلمان بمجلسيه (الشعب 275 نائبا والشيوخ 54). وأشارت وكالة الأنباء الصومالية أنه وفق دستور البلاد ينتخب النواب الجدد، واحدا ممن هم أكبر سنا، في الجلسة الأولى، ليتولى جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

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