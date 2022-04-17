إحباط هجرة 20 سوريا عبر شواطئ لبنان

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وقالت قيادة الجيش في بيان، «إن قوة من الجيش أوقفت الزورق عند نقطة العريضة بشمال لبنان خلال عملية مغادرة غير شرعية عبر الشواطئ اللبنانية».
وأضاف «أثناء توقيف الزورق قفز أربعة أشخاص منهم إلى البحر في محاولة للفرار لكن سرعان ما تم توقيفهم»، وسلم الموقوفون، حسب البيان إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق معهم.
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