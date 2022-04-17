شكرا لقرائتكم خبر إحباط هجرة 20 سوريا عبر شواطئ لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقف الجيش اللبناني أمس، زورقا على متنه 20 سوريا بينهم نساء وأطفال في المياه الإقليمية اللبنانية أثناء مغادرتهم بطريقة غير شرعية.

وقالت قيادة الجيش في بيان، «إن قوة من الجيش أوقفت الزورق عند نقطة العريضة بشمال لبنان خلال عملية مغادرة غير شرعية عبر الشواطئ اللبنانية».

وأضاف «أثناء توقيف الزورق قفز أربعة أشخاص منهم إلى البحر في محاولة للفرار لكن سرعان ما تم توقيفهم»، وسلم الموقوفون، حسب البيان إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق معهم.