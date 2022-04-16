شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يحذر: لا يجب الاستخفاف بخطر استخدام روسيا الأسلحة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استغل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية لتحذير المجتمع الدولي من أن روسيا قد تستخدم قنابل نووية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عنه قوله: "لست بمفردي، كل العالم، كل الدول يجب أن تقلق".

وكان ذلك رد فعل زيلينسكي على تصريحات أدلى بها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" بيل بيرنز الذي قال إنه لا يجب الاستخفاف بخطر استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية، نظرا لإخفاقات روسيا العسكرية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي بالانجليزية خلال جزء من المقابلة تم نشره اليوم إن روسيا لا تقيم وزنا لأرواح البشر.

ولدى مناقشته احتمالية استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع، قال زيلينسكي إنه من المهم أن يكون المرء مستعدا لا خائفا. وأضاف: "لكن هذه ليست قضية بالنسبة لأوكرانيا، ليس لأوكرانيا وحدها بل للعالم أجمع، حسبما أعتقد".