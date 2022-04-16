شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تواصل فتح ملف "مكاتب التصديقات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مناقشة أزمة مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، حيث تعقد اجتماعا غدا الأحد لمناقشة الخطاب الوارد من محافظ الدقهلية بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بشأن أزمة مكتب تصديقات مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك فيما يخص التنسيق لزيارة المحافظة للوقوف على المشاكل التي تواجه المكتب وإيجاد حلول لها.

كما ستناقش اللجنة خلال اجتماعها أخذ القرار لزيارة محافظة الدقهلية.

وقد فتح ملف "مكاتب التصديقات التابعة للخارجية المصرية" من جانب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جاء بعدما تقدم النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة يحمل عنوان "معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية".