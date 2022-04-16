شكرا لقرائتكم خبر عن شباب النواب: تنسيق رباعى بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية ووزارة الرياضة لدعم الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تدعم اللجنة الاولمبية المصرية، للعمل على وجود أبطال أولمبيين في مختلف اللعبات الرياضية، وهو ما سيساهم فى حصول مصر على العديد من الميداليات الرياضية فى مختلف البطولات .

جاء ذلك علي هامش تكربم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، للدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور النائبة آية مدنى والنائب خالد بدوى والنائب محمود توشكي اعضاء لجنة الشباب .

وأكد رئيس لجنة الشباب، في كلمته خلال توقيع برتوكول تعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، وتكريم العديد من الشخصيات، إن اللجنة تثمن توقيع البروتوكول وتدعو جميع الاتحادات، لتفعيل التعاون بينهم، من أجل استعادة الرياضة المصرية لمكانتها .

وأشار إلي أهمية التنسيق والتواصل بين لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب، واللجنة الاولمبية واللجنة البارالمبية ووزارة الشباب، من أجل العمل علي تقديم الدعم الكامل للابطال المصريين في كافة الألعاب، مؤكدا أن هذا التنسيق سيمون له الدور الأهم لدعم الرياضة المصرية والابطال الرياضيين في الفترة القادمة.











