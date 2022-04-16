بالصور.. اللقطات الأولي من حادث انهيار قبة مسجد على عمال ببدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

التقطت عدسة "الخليج 365"، صورا أولية من موقع حادث انهيار قبة مسجد تحت الإنشاء أثناء وضع الخرسانة بالحي الثاني في مدينة بدر بالقاهرة.

وأفاد مصدر أمني رفض ذكرة اسمه، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه قوات الحماية المدنية أنقذت 7عمال يومية من أسفل ركام قبة المسجد المنهار صباح اليوم في منطقة بدر أثناء أعمال وضع الخرسانة.

ولقي طفل مصرعه يبلغ من العمر 13 عاما تم نقله إلى مشرحة مستشفى بدر تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بانهيار جزئي لمسجد تحت الإنشاء على عُمال بداخله، اليوم السبت.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وكذلك سيارات الإسعاف؛ لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتواصل قوات الدفاع المدني جهودها في البحث عن أي جثث أو مصابين أسفل ركام الحادث.