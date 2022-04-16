الدفاع الروسية تعلن القضاء على القوات الأوكرانية في ماريوبول

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على القوات الأوكرانية في مدينة مارويول بأوكرانيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

انتقدت الحكومة الأوكرانية، تأخر وصول الأسلحة إلى البلاد، لافتة إلى أنها تستغرق وقتا طويلا جدا.

وقال مستشار للرئيس الأوكراني، إن كييف "تحتاج إلى السلاح الآن وليس بعد شهر".

وكانت أوكرانيا أعلنت أن هناك نحو 700 جندي أوكراني وأكثر من ألف مدني مازالوا حاليا في الأسر لدى روسيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة إعادة الاندماج للأراضي المحتلة مؤقتا إيرينا فيريشوك للتليفزيون الوطني وأوردتها وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم السبت.