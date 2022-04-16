اللعبة قلبت بجريمة.. شاب يذبح صديقه في مركز القوصية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لفظ شاب في العقد الثاني من عمره أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، جراء اعتداء صديقه عليه أثناء اللهو في قرية المنشأة الصغرى بمركز القوصية في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية مقتل "حسين.م.ع" 18 عامًا، على يد صديقه ويدعى "محمود.م.م" 24 عامًا، أثناء اللهو بقرية المنشأة الصغرى بمركز القوصية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.