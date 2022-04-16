الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي قدما تقييمًا إيجابيًا بشأن تحقيق استقرار سوق النفط العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أعلن الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد السعودي محمد بن سلمان قدما عبر الهاتف "تقييما إيجابيا" لتعاونهما بشأن مجموعة منتجي النفط "أوبك بلس" لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وقال الكرملين إن المحادثة الهاتفية التي جرت اليوم السبت، وهي الثانية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، جاءت بمبادرة من السعودية، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف الكرملين أن الجانبين ناقشا أيضا الأزمتين في أوكرانيا واليمن دون تقديم تفاصيل. وقالت السعودية في بيان مقتضب إن ولي العهد "تلقى مكالمة هاتفية" من بوتين لكنها لم تتطرق بالذكر إلى "أوبك بلس" أو التعاون في مجال الطاقة على وجه التحديد.

وأضاف البيان السعودي أنهما "بحثا العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

كما أكد الأمير محمد بن سلمان "دعم المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا وتحقيق الأمن والاستقرار".