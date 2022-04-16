بعد انتحار مدير الجمعية.. الحكم على 6 متهمين في واقعة اختلاس أسمدة وتقاوي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أسدلت محكمة جنايات طنطا الستار على واقعة اختلاس مبالغ مالية في إحدى الجمعيات الزراعية في محافظة الغربية، والتي شهدت خلال بدايتها انتحار مدير جمعية زراعية في مركز كفر الزيات محل الواقعة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى محمد، بالسجن 3 سنوات لـ3 متهمين والفصل من الوظيفة في واقعة اختلاس مبلغ 879 ألف جنيه قيمة أسمدة وتقاوي من إحدى الجمعيات الزراعية بإحدى قرى مركز كفر الزيات، ومن بينهم المسؤول عن خزينة الجمعية والمسؤول عن المبيدات وإلزامهم برد المبلغ وبراءة 3 متهمين آخرين في القضية.

وكان المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا قد قرر إحالة 6 متهمين بإحدى الجمعيات الزراعية بكفر الزيات بالغربية إلى محكمة الجنايات بصفتهم موظفين عموم وهم "ع م" 56 سنة، فني هندسي بالإدارة الزراعية، وأمين مخازن الجمعية "س.ع" 48 سنة، كاتب بالتعاون الزراعي، ومفتش الجمعية الزراعية و"ب.و" 48 عاما عضو مجلس إدارة جمعية زراعية، وأمين الخزينة و"ا.ا" 59 عامًا، كاتب بالجمعية الزراعية وعضو مجلس إدارة الجمعية و"س.ا" 54 عامًا، كاتب بالجمعية الزراعية بالقرية التي شهدت الواقعة، و"ا.د" 58 عامًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين اختلسوا الأسمدة والتقاوي الزراعية المبينة وصفا وقيمتها بالتحقيقات والمملوكة لجهة عملهم، والمسلمة إليهم لصرفها وتوزيعها على المزارعين التابعين للجمعية الزراعية جهة عملهم طبقا لنظام الصرف المقرر وتوريد قيمتها إلى خزينة تلك الجهة إلا أنهم اختلسوها لأنفسهم، على النحو المشار إليه بالتحقيقات، وتقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا.

يشار إلى أن مدير الجمعية الزراعية بكفر الزيات، والتي شهدت واقعة الاختلاس أقدم على إنهاء حياته بعد إحالته للشؤون القانونية بسبب وجود عجز قدر وقتها بـ2335 جوالا من سماد يوريا المدعمة بإجمالي مبلغ تخطى 800 ألف جنيه، حيث تناول 3 حبوب غلة سامة للتخلص من حياته وذلك منذ أكثر من عام و6 أشهر ورفض حضور التحقيق الذي أجرته المديرية، وأقر أنه المسؤول الفعلي عن العجز، لافتا إلى أنه سوف يسدد ثمن العجز، غير أنهم فوجئوا اليوم الثاني بوفاته وإقدامه على إنهاء حياته.