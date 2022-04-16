بايدن يستضيف قمة لزعماء رابطة دول آسيان

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في قمة ستُعقد بواشنطن يومي 12 و 13 مايو/ أيار، بحسب تصريحات جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان السبت

ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم آسيان ‏هي منظمة اقتصادية تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا.

وتأسس الاتحاد في 8 أغسطس 1967 في العاصمة التايلاندية بانكوك، ولذا يحتفل يوم 8 أغسطس بيوم أسيان.

ومؤسسي أسيان هم تايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة.

لدى أسيان شعار وهو «رؤية واحدة، هوية واحدة، مجتمع واحد».

ما هو الآسيان

الآسيان هو اختصار لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وهي منظمة تضم مجموعة من الدول، تاسست في سنة 1967 من قبل خمس دول، وكان الهدف منها هو الاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادي في الفترة التي كان العالم يشهد حربا عرفت باسم “الحرب الباردة”.

في الوقت الحالي، ومع نهاية الحرب الباردة، لا يزال هدف هذه المنظمة هو تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في هذه الدول، والبالغ عددها عشر دول تقع جميعها في جنوب شرق اسيا.

ما هو دور منظمة الآسيان

بوجود 10 دول تقع في منطقة واحدة يقدر عدد سكانها بنحو 620 مليون نسمة، ودور المنظمة هو تعزيز النمو التجاري والاقتصادي للدول الاعضاء عبر عدة اتفاقيات، منها اتفاقية التجارة الحرب بين جميع الدول الاعضاء، وتسهيل السفر .

لدى دول المنظمة اتفاقيات لمنع أي عضو عضو من تطوير الاسلحة النووية، بالاضافة الى اتفاقيات اخرى تتعلق ببعض القضايا مثل الارهاب والتعاون البحثي وحماية البيئة والحياة البرية.