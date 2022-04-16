قرقاش: إدانة الإمارات اقتحام الأقصى موقف رسمي وشعبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، السبت، إن إدانة دولة الإمارات لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك تعبير عن الموقف الرسمي والشعبي الرافض للعنف بجميع أشكاله والمتمسك بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة الأقصى.

وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر تويتر أن “اللجوء للعنف يعرقل جهودنا المشتركة للوصول إلى حل سياسي بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

وأدانت دولة الإمارات أمس الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، مشيرة إلى موقف الدولة الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

كما أكدت ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وأعربت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن قلقها من وقوع صدامات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى.

ودعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب ما سمته ”الخطابات والأعمال الاستفزازية”.