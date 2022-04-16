برلمان أوكرانيا: روسيا تجهز لبث فيديو مزيف لزيلينسكي

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 6:06 مساءً

قال البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، إن روسيا تخطط لنشر فيديو “مزيف” مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وهو يعبر فيه عن موقفه السلبي من سير المعارك.

وأوضحت الصفحة الرسمية للبرلمان على تويتر، أن الفيديو سيعبر عن “موقف زيلينسكي تجاه المدن الأوكرانية، وسير المعارك لا سيما تجاه ماريوبول، وفقا لمركز أمن المعلومات”.

يأتي ذلك، فيما استأنفت القوات الروسية، اليوم، هجماتها المتفرقة على كييف وغربي أوكرانيا ومناطق أخرى، وذلك مع دخول العمليات اليوم الـ52 على التوالي.

وأعلنت كييف أن روسيا تسعى لاستعادة قوتها القتالية، عبر إعادة تجميع قواتها وتعزيزها لاسيما في الشرق.

تعزيزات في الشرق

وأوضح أولكسندر شبوتون، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، أن السفن الروسية الحربية تواصل إغلاق ميناء ماريوبول، جنوب البلاد، بحسب ما نقلت “أسوشييتد برس”.

كما قال في فيديو مصور: تواصل سفن روسيا في بحر آزوف إغلاق ميناء ماريوبول، وتوفير الدعم النيراني في الاتجاه الساحلي”.

يشار إلى أنه منذ انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة كييف، مطلع الشهر الحالي (أبريل)، اتجهت الجهود الروسية نحو الشرق والجنوب، لاسيما دونباس وماريوبول التي شكلت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، هدفا استراتيجيا للروس، كون السيطرة عليها ستمكنهم من ربط الشرق بشبه جزيرة القرم جنوبا، والتي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.