روسيا: بريطانيا تعمل على تأجيج الوضع في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن السلطات البريطانية تتعمد تأجيج الوضع في أوكرانيا من خلال استمرارها في إمداد كييف بأسلحة فتاكة وتنسيق جهودها مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت إنه من غير المقبول أن تدفع لندن حلفاءها الغربيين، بل ودولا أخرى كذلك، إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا وصفتها بأنها “تأتي بنتائج عكسية”، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية.

في المقابل، أكدت بريطانيا مواصلة الدعم غير المحدود لكييف رغم العقوبات الروسية الأخيرة.

قائمة الممنوعين

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها أدرجت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس على قائمة الممنوعين من دخول أراضي روسيا، ردا على العقوبات البريطانية.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية التي أعلنتها موسكو في 24 فبراير/شباط الماضي، تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بينها وبين الغرب، ما استتبع استنفارا أمنيا في أوروبا، ودعما لكييف بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية.

إلا أن بريطانيا كان لها الموقف الأشد ضد الروس، فقد فرضت سلسلة عقوبات ضخمة تضمنت استبعاد البنوك الروسية الكبرى من النظام المالي البريطاني، وتجميد الأصول المملوكة لكل البنوك الروسية، كما منعت لندن الشركات من تصدير قطع غيار أو تقنيات طيران لموسكو.

كذلك اعتبرت بريطانيا أن تحليق أو إقلاع أو هبوط طائرات روسية، أو تديرها شركات روسية، أو مؤجرة لشخصيات روسية، جريمة تقع تحت طائلة القانون.

وطالت عقوباتها عدداً واسعا من الأثرياء والمسؤولين الروس، بهدف إعاقة الاقتصاد الروسي، والتأثير على الشخصيات الأكثر ثراء في البلاد.

فقد أرسلت الدول الأوروبية صواريخ وأنظمة دفاعية وأسلحة وآليات، إلا أنها لم ترسل طائرات أو سلاحا “نوعيا” هجوميا.