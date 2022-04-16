غرق سفينة وقود قبالة تونس يهدد بكارثة بيئية

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

قال مصدران أمنيان لرويترز إن السلطات التونسية كثفت اليوم السبت جهودها لتفادي كارثة بيئية بعد غرق سفينة تجارية تحمل ألف طن من الوقود قبالة سواحل قابس أمس الجمعة.

وأضاف المصدران أن البحرية التونسية أنقذت جميع أفراد الطاقم السبعة من السفينة التي كانت متوجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من ساحل مدينة قابس.

وقالت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، مضيفة أن المياه تسربت إلى السفينة ووصل ارتفاعها إلى مترين.

وأضافت الوزارة في بيان أن السلطات تعمل على تفادي كارثة بيئية والحد من تداعياتها.

وقالت إنه سيتم وضع حواجز للحد من انتشار الوقود وتطويق السفينة قبل سحب ما تسرب منها.

ويعاني ساحل قابس من تلوث كبير منذ سنوات إذ تقول منظمات بيئية إن المنشآت الصناعية في المنطقة تلقي نفاياتها مباشرة في البحر.

وأعلن مصدر قضائي تونسي السبت غرق سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم اجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.

وبين الناطق الرسمي أن الطاقم يتكون من قبطان جورجي وأربعة أتراك واثنين من أذربيجان وقد تم نقلهم إلى المستشفى قبل إيوائهم في فندق وهم “في حالة عادية”.

وتابعت أن وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك تعمل على “تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها”. لكنها شددت على أن “الوضع حاليا تحت السيطرة”.