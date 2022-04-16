فاتورة حرب أوكرانيا.. حصيلة العقوبات التي فُرضت على روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - مع تواصل الحرب الروسية ضد أوكرانيا لليوم 51، تواصل الولايات المتحدة والغرب فرض عقوبات على روسيا، ومعظمها اقتصادية، في محاولة للضغط على موسكو لوقف حربها ضد أوكرانيا.

واليوم، تواجه روسيا عزلة عميقة واضطرابا اقتصاديا مع استمرار تعرضها لمجموعة من العقوبات التي تعزل فعليا المؤسسات المالية الكبرى في موسكو عن الأسواق الغربية.

في هذا التقرير، حصيلة كاملة لمختلف العقوبات الدولية، وأبرز عقوبات الشركات ضد روسيا وأنظمتها الاقتصادية والمالية والنقدية كافة، والتي على ما يبدو أحدث ضررا في المداخيل المالية للبلاد.

– 14 أبريل: أعلنت أستراليا عن فرض عقوبات على شركات نفط وغاز روسية، إلى جانب عقوبات أخرى على شركات تعمل في مجال تجارة التجزئة، ومنعت رسو السفن الروسية في موانئها.

– 7 أبريل: أعلنت سويسرا عن فرض عقوبات متعددة على الشركات الروسية العاملة في مختلف المجالات، إلى جانب الأوليغارشية الروسية.

– 6 أبريل: فرضت البنوك الأمريكية على البنوك الروسية عقوبات طالت بنات بوتين والمزيد من البنوك الروسية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ، أنه فرض عقوبات على الفحم الروسي اعتبارا من أغسطس/آب المقبل.

– 6 أبريل: قامت البنوك البريطانية بتجميد أصول بنك سبيربنك الأكبر في روسيا، وفرضت عقوبات على ثمانية من القلة الناشطين في الصناعات بما في ذلك الأسمدة والنفط والغاز والشاحنات والماس.

وقالت بريطانيا إنها ستحظر واردات الفحم الروسي بحلول نهاية 2022، حظر الاستثمار الخارجي إلى روسيا، والذي تجاوز 11 مليار جنيه إسترليني (14.4 مليار دولار) في عام 2020، وتصدير معدات تكرير النفط الرئيسية والمحفزات.

– 5 أبريل: اليابان أعلنت أنها أوصت لجنة وزارة المالية اليابانية بإلغاء وضع روسيا كدولة أولى بالرعاية؛ كم أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة تعليق تبادل المعلومات مع سلطات الضرائب الروسية، في محاولة لإعاقة قدرة موسكو على تحصيل الضرائب وتمويل حربها ضد أوكرانيا.

– 29 مارس: الشركات اليابانية تحظر تصدير السيارات الفاخرة والبضائع المتجهة إلى روسيا اعتبارا من 5 أبريل.

– 25 مارس: فنلندا تعلق العمل بين مشغل السكك الحديدية الوطني للبلاد بين هلسنكي وسانت بطرسبرغ، وغلق خط السكك الحديدية بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

– 24 مارس: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات شركات الدفاع الروسية، و328 عضوا في الهيئة التشريعية في الدوما، والرئيس التنفيذي لسبيربنك، بينما سويسرا فرضت عقوبات تمثلت في منع الأوليغارشية من الوصول إلى ثرواتهم البالغة قيمتها 6 مليارات دولار لدى البنوك السويسرية، كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات مماثلة.

– 20 مارس حظرت أستراليا صادرات بعد المواد التعدينية إلى روسيا، كما فرضت البلاد عقوبات على الأولغارشية والمليارديرات الروس الذي لهم صلاتهم في صناعة التعدين.

– 15 مارس: اليابان فرض عقوبات على 15 فردا روسيا وتسع منظمات، وعقوبات أخرى على 17 روسيا آخر، بما في ذلك المليارديرات، أما نيوزلندا فرضت عقوبات على شركات روسية في قطاع التعدين.

– 14 مارس: الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأوليغارشية وتجميد أصول رومان أبراموفيتش، ومنعه من الوصول إلى استثماراته في دول التكتل.

– 11 مارس: الاتحاد الأوروبي يعلن حظر شركات روسية من توريد واستيراد السلع وخاصة الصلب، كما حظرت تصدير السلع الفاخرة إلى الأسواق الروسية، فيما فرض الولايات المتحدة عقوبات على الأوليغارشية، كما نفذت كندا ذات العقوبات الأمريكية بنفس التاريخ.

– 9 مارس: ، احتجزت بريطانيا طائرة تعود للخطوط الجوية الروسية، مع تشديد المملكة المتحدة لعقوبات الطيران، سبقه قرار بوقف بريطانيا واردات الخام الروسي بحلول نهاية 2022.

-8 مارس: واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي، أصبح ضمن عقوبات أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حظر رسو أي سفينة نفط على شواطئ بلاده.

– 28 فبراير: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان، فرضوا عقوبات على البنك المركزي الروسي وغالبية القطاع المصرفي، وحظر ولوجهم لنظام سويفت.