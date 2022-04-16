شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف الحاكم الجديد في باكستان يفوز في إقليم البنجاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحرز الائتلاف الحاكم الجديد في باكستان السيطرة على أكبر أقاليم البلاد اليوم السبت بعد انتخاب رئيس وزراء إقليم البنجاب الجديد، في تصويت برلماني شابته الاشتباكات والمقاطعة.

وتم انتخاب حمزة شهباز شريف، نجل رئيس الوزراء شهباز شريف، للمنصب ذي النفوذ بحصوله على 197 صوتا. وقاطع حزب (حركة الإنصاف الباكستانية) الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق عمران خان وحلفاؤه عملية التصويت.

ويعيد التصويت حزب رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف إلى السلطة في معقله، ليجعله في وضع يسمح له بالتحكم في الشأن السياسي للبلاد.

وتبادل النواب اللكمات مع خصومهم في وقت سابق، وتم استدعاء شرطة مكافحة الشغب للحفاظ على النظام في المجلس.

وحاول أعضاء حزب خان عرقلة التصويت من خلال الاشتباكات، حيث توقعوا هزيمة مرشحهم بسبب انشقاق أكثر من 24 عضوا بالحزب.

ولجأ الآلاف إلى موقع تويتر لينتقدوا الأحداث. وتصدر هاشتاج (وسم) مجلس بنجاب تويتر في باكستان.