وزير خارجية إيطاليا: نعارض دائماً تدخل الناتو

16 أبريل , 2022
روما: أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده دائماً تعارض تدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.
وقال دي مايو "نحن كإيطاليا سوف نعارض دائماً تدخل الناتو وسنواصل القول إنه يجب ألا يشارك الناتو في هذا الصراع"، مؤكداً "نواصل دعم الأوكرانيين، ونواصل الحل الدبلوماسي والدعم الاقتصادي وحتى العسكري لأوكرانيا".
وشدد دي مايو على ضرورة ألا يتحول الصراع الحالي في أوكرانيا إلى "حرب عالمية"، مؤكداً "أنه من الضروري الحفاظ على قناة حوار مفتوحة مع روسيا والتحدث مع الجانبين لتعزيز السلام والدبلوماسية والحوار".
وتابع "لقد ضربنا بوتين بالعقوبات لإبطاء قدرته على تمويل هذه الحرب ومن ثم هناك اتصال كامل مع دول تعمل كوسطاء مثل تركيا"، مشيراً إلى أن إيطاليا مستعدة لأن تكون الضامن لاتفاقية السلام.
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