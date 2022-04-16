15 أبريل , 2022 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب). نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة قولها إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناشد الرئيس جو بايدن بشكل مباشر أن تدرج الولايات المتحدة روسيا على لائحة الدول الراعية للإرهاب. وذكرت الصحيفة أن بايدن لم يعد باتخاذ إجراءات محددة في هذه المكالمة الهاتفية. ونقلت الصحيفة عن مذكرة للخارجية الأميركية أن هذا الوصف يمكن أن يطلق على أي دولة تقدم باستمرار دعماً لأنشطة الإرهاب الدولي. وتضم القائمة حالياً أربع دول هي كوريا الشمالية وكوبا وإيران وسوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: زيلينسكي طلب من بايدن وضع روسيا على لائحة الدول الراعية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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