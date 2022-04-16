رقم قياسي لإصابات كورونا في الصين وفرض قيود جديدة

وأعلنت المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو، وهي منطقة صناعية بوسط البلاد، إغلاقا لمدة 14 يوماً يوم الجمعة "يتم تعديله وفقاً للوضع الوبائي".

وفي شمال غرب الصين، حثت مدينة شيآن يوم الجمعة سكانها على تجنب القيام برحلات غير ضرورية إلى خارج مجمعاتهم السكنية وشجعت الشركات على تشغيل موظفيها من المنزل أو بالإقامة في مكان العمل، وذلك بعد تسجيل عشرات الإصابات بكوفيد-19 هذا الشهر.



وقال مسؤول بحكومة المدينة يوم السبت رداً على مخاوف السكان من النقص المحتمل في المواد الغذائية، إن الإعلان لا يمثل إغلاقاً وإن المدينة لن تتخذ هذه الخطوة.

وأعلنت شنغهاي، وهي مركز أحدث تفش للمرض في الصين، يوم السبت تسجيل 3590 إصابة مصحوبة بأعراض، في زيادة غير مسبوقة، و19923 إصابة بدون أعراض يوم الجمعة.

وتشكل الحالات في المدينة معظم الإصابات المسجلة على مستوى البلاد مع أن الإغلاق لا يزال مفروضاً على معظم سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

