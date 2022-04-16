التشكيل الرسمي لقمة الريدز والسيتي في كأس الاتحاد

وتأهل السيتي إلى هذا الدور بعد التغلب على ساوثهامبتون في ربع النهائي بنتيجة (4-1)، بينما تغلب ليفربول على نوتنجهام فورست بهدف دون رد.

وتواجه السيتي وليفربول مرتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وانتهت المواجهتين بالتعادل بنفس النتيجة (2-2).



وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي:

ستيفين- كانسيلو- ستونز- أكي- زينشينكو- فيرناندينيو- بيرناردو- فودين- جريليش- جيسوس- سترلينج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء السيتي كل من: "إديرسون- دياز- جوندوجان- لابورت- رودريجو- دي بروين- محرز- ديلاب- لافيا".

كما أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن تشكيل فريقه والذي أتى كالأتي:

أليسون- أرنولد- كوناتي- فان دايك- روبرتسون- فابينيو- تياجو- كيتا- دياز- ماني- صلاح.



ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول كل من: كيليهر- ميلنر- فيرمينو- جوميز- هندرسون- جونز- جوتا- تسيميكاس- ماتيب.