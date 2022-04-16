ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل طفيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الجمعة، ليصل إلى 6ر80 مليون إصابة حتى الساعة الخامسة و3 دقائق صباحاً بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



وتطابقت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، مع متوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 1ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 16ر9 مليون حالة بتغيير طفيف عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت مقاطعة "كولومبيا" زيادة بنسبة 4ر0 % في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 139 ألفاً و772.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث بلغ 110 حالات.