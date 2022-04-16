شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 6 طلبات إحاطة على أجندة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة النقل والمواصلات في اجتماعها غدا الأحد، برئاسة النائب علاء عابد، 6 طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تبدأها بطلب إحاطة مقدم من النائب إمام منصور، بشأن الحاجة إلى إنشاء طريق دائري لمدينة ومركز فاقوس مكمل للطريق الدائري الجاري إنشاؤه من ناحية أبو شلبي بديل لطريق فاقوس الحربي نظراً لعدم استيعاب الطريق الحالي للكثافات المرورية عليه.

كما تناقش سرعة الانتهاء من الأعمال التي تتم على طريق فاقوس الحربي من ناحية أبو شلبي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، لكونه الطريق الوحيد الذي يربط مدينة فاقوس ومحافظة القاهرة ومدن القناة، وضرورة إنشاء مدخل ومخرج على الطريق الدائري المزمع إنشائه لمركز فاقوس على الطريق الرابط بين مركز فاقوس ومركز الحسينية (طريق السماعنة)، وأيضا ضرورة إنشاء نفق لعبور السكة حديد بشارع الدروس بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية لتفادى الازدحام المرورى بالمدينة.

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة ميرفت عازر، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة لربط البر الشرقي والغربي للرياح التوفيقي بمدينة ميت غمر- محافظة الدقهلية نظراً لكثرة الحوادث على الطريق السريع بنها / أجا، كما تناقش الحاجة إلى إنشاء كباري مشاة أو أنفاق لتيسير الانتقال بين القرى لحماية المواطنين من المخاطر المرورية على الطريق السريع بنها/ المنصورة