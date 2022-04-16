بالصور- سائحون أسبان يزورون المركز الثقافي الإفريقي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

زار عدد من السياح الأسبان اليوم السبت المركز الثقافي الافريقي بأسوان على هامش رحلتهم السياحية بمحافظة أسوان

وكان في استقبالهم المهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان، والتي قامت بشرح مقتنيات المتحف للمجموعة السياحية.

وتجول السياح، داخل المركز الثقافي الأفريقي ، وشاهدوا المقتنيات المختلفة للدول الافريقية ، واللوحات التعريفية لها وأحواض الأسماك، والتماسيح والأفلام الوثائقية للدول الأفريقية.

وقالت المهندسة إيرين فايز، إن السائحين أبدوا إعجابهم بمتحف النيل، والمركز الثقافي الإفريقي، ووصفوه بالصرح الحضاري والثقافي العظيم.