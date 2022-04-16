إسرائيل اعتقلت أكثر من ألفي فلسطيني منذ مطلع العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - رصد تقرير فلسطيني نشر اليوم السبت، اعتقال إسرائيل أكثر من ألفي فلسطيني منذ بداية العام الجاري أكثرهم في جنين شمال الضفة الغربية وشرق القدس.

وقال التقرير الصادر عن المؤسسات الفلسطينية الناشطة في ملف الأسرى، إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس أكثر من 2140 شخصا من بينهم 200 طفل وأكثر من 35 امرأة.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل تواصل حاليا اعتقال نحو 4450 أسيرا فلسطينيا، بينهم 32 أسيرة، و160 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، و530 معتقلا إداريا.

وأصدر التقرير بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدا، كل من هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني، بالتعاون مع عدة مؤسسات حقوقية.

وبحسب التقرير، فإن عدد الأسرى المرضى في سجون إسرائيل وصل إلى أكثر من 600، منهم 200 حالة مرضية مزمنة بينها 22 أسيرا مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة.

وذكر أن 227 فلسطينيا قضوا داخل سجون إسرائيل نتيجة الإهمال الطبي منهم ثمانية لا تزال جثامينهم محتجزة حتى الآن، فيما يبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد نحو 549 أسيرا.

ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت السلطات الإسرائيلية نحو 400 أمر اعتقالٍ إداري والذي يتيح الاحتجاز المفتوح للأسرى من دون تقديم ملف تهم محددة بحقهم، حسب التقرير.