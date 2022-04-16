العراق: حالة وفاة و102إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 25ألفا و198حالة.

وقالت الوزارة ، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 102 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و323ألفا و40 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 597 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 292ألفا و257.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاثة الاف و 447 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و447 ألفا و458شخصا.