"رزق البحر".. صيادو بورسعيد يجمعون الأسماك من بين الأمواج

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تواجد عشرات الصيادين، اليوم الثلاثاء، على شواطئ محافظة بورسعيد التي تمتد لحوالي 3 كيلو متر، بحثًا عن رزقهم بين أمواج البحر.

وطرح الصيادون شباكهم في البحر من خلال مراكبهم الخشبية الصغيرة، ثم قاموا بجمعها وبداخلها رزقهم من أنواع الأسماك المختلفة وهم يرددون :"هيلا هيلا صلي على النبي، يا كريم يا رب"، وعبارات تشجيعية لبعضهم البعض.

وساعد عدد من المواطنين المتواجدين على الشاطئ الصيادين على جمع شباكهم، بينما فضل آخرون شراء الأسماك مباشرة من الصيادين، لانخفاض سعرها مقارنة بمثيلتها في الأسواق.