منجم ذهب.. أهمية اقتصادية وإستراتيجية تدفع روسيا لضم إقليم دونباس

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - تسلط حرب روسيا على أوكرانيا الأضواء على إقليم دونباس الذي تسعى موسكو لفرض سيطرتها الكاملة عليه.

كانت دونباس وما زالت منطقة مترامية الأطراف في شرق أوكرانيا، وهي خط المواجهة في صراع البلاد مع روسيا منذ عام 2014 حتى الآن، حيث تتحضر القوات الروسية لشن عملية عسكرية استكمالاً لعملياتها التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

لكن لماذا تعتبر المنطقة مهمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ فأولئك الذين عاشوا ودرسوا المنطقة يصفونها بأنها مركز صناعي مهم ومنجم من الذهب لغناها بالمصادر الطبيعية.

حقول الفحم

فقد انتشرت المصانع وحقول الفحم في دونباس لعقود من الزمن، ومنذ أن تأسست مدينتان رئيسيتان فيها، الأولى دونيتسك على يد صانع حديد ويلزي في عام 1869، ولوغانسك قبل سبعة عقود من قبل رجل صناعي اسكتلندي، كانت الصناعة شريان الحياة بالنسبة للمنطقة.

واسم دونباس هو في حد ذاته بوابة لحوض الفحم في المنطقة، وطوال معظم القرن العشرين، كان لهذا الحوض دور كبير باعتباره القلب الصناعي للاتحاد السوفيتي، حيث كان يضخ الفحم بكميات هائلة.

صناعة الصلب والمعادن

من جانبه، أوضح ماركيان دوبشانسكي، الزميل في معهد الأبحاث الأوكراني بجامعة هارفارد، أن “الاتحاد السوفيتي طور بشكل مكثف منطقة دونباس كمركز صناعي”. وأضاف أن ذلك “المكان حدد وتيرة التصنيع السوفياتي”، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وأدى الارتفاع في تصنيع الصلب والمعادن، وإنشاء خط سكة حديدية وتطوير صناعة الشحن في مدينة ماريوبول الساحلية إلى تنويع منطقة دونباس، بالإضافة إلى الفحم.

لكن في العقود الثلاثة التي انقضت منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، تضاءلت القوة الاقتصادية للمنطقة.

سيطرة روسية

واجتذب الانتعاش الصناعي الطويل الأمد للمنطقة الناس من جميع أنحاء أوروبا الشرقية على مدار القرن الماضي، وكان لها روابط اجتماعية واقتصادية قوية مع روسيا المجاورة وكذلك مع باقي أوكرانيا.

في حين على عكس الكثير من مناطق وسط وغرب أوكرانيا، التي انتقلت السيطرة تاريخياً عليها بين مختلف الإمبراطوريات الأوروبية، أمضت دونباس معظم الألفية الماضية تحت سيطرة روسيا.

ذكر أن العملية العسكرية الأساسية الآن لروسيا تهدف للسيطرة على دونباس، وهي منطقة في شرق أوكرانيا تضم جمهوريتين انفصاليتين (دونيتسك ولوغانسك) يسيطر عليهما جزئيا موالون لموسكو، وتريد من كييف التنازل عنهما.

وكانت عدة تقارير غربية وتصريحات مسؤولين ورؤساء أفادت سابقا باحتمال أن يركز بوتين هجماته على دونباس لتحقيق نصر في 9 مايو، ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945.