العراق: تعرضنا لضغوط لزيادة إنتاج النفط بعيدا عن أوبك

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 4:24 مساءً

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم السبت، إن بلاده تعرضت لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج.

وأضاف الوزير عبد الجبار في مقابلة مع تلفزيون الحدث أن أوبك ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام.

و أشعلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسواق الطاقة العالمية، فارتفعت أسعار النفط والغاز لمستويات قياسية، وهو ما جعل إمدادات النفط عرضة للتأثر بالتقلبات، وسط تهافت الدول على بدائل تؤمن احتياجاتها.

في خضم تفاقم الأزمة يرتفع الطلب على النفط الخام، فهل تحولت أنظار المشترين إلى منطقة الشرق الأوسط -وخاصة العراق- لتوفر بديلا للنفط الروسي.

وتعد روسيا من أكبر منتجي النفط في العالم، وتهدد هذه التوترات إمدادات الخام. فروسيا تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، كما أنها تنتج 16% من الغاز الطبيعي في العالم. وأوروبا تستورد من روسيا نحو 25% من حاجتها من النفط و40% من حاجتها من الغاز الطبيعي.

وتعد الأسواق الآسيوية، ومن ثم الأوربية والأميركي من أهم الأسواق التي تشتري النفط العراقي.

و يمتلك العراق مرونة محدودة في زيادة إنتاجه، لذلك لا يمكن أن يحل النفط العراقي محل الكمية المتوقع أن يفقدها السوق العالمي من النفط الروسي، وإنما بإمكان العراق زيادة إنتاجه ما بين 200 و300 ألف برميل يوميا فقط.