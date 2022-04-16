ليتوانيا ولاتفيا تستنكران تصريحات موسكو.. توسيع الناتو ليس بيد روسيا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - شدد رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا على أن روسيا ليست من يتخذ القرار بشأن توسيع الناتو، مضيفا أن انضمام السويد وفنلندا للحلف يعني “منطقة وتحالفا أكثر قوة”.

وأكد في تغريدة على حسابه على تويتر وجوب مواصلة دعم أوكرانيا لصد العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية على أراضيها منذ نحو شهرين.

من جهته أكد وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكيفيتش أن بلاده ستدعم قرار كل من فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى الناتو، وسترحب بهما في الحلف.

كما أضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر “أن هذا القرار سيادي ومتروك لهذين البلدين تحديدا وللناتو، ولا تملك روسيا حق الاعتراض عليه.

كذلك، اتهم موسكو باتباع ما وصفها بسياسة “تهديد الجيران” منذ عقود.

تأتي هذه التصريحات عقب تصعيد روسي، جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي قالت، إن على فنلندا والسويد أن تدركا عواقب الانضمام لحلف شمال الأطلسي على العلاقات الثنائية وعلى البنية الأمنية الأوروبية ككل.

تصريحات زاخاروفا سبقها تحذير الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف من أنه “لن تتم مناقشة وضع بحر البلطيق كمنطقة خالية من الأسلحة النووية، حال انضمت فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

وأشار ميدفيديف، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن في البلاد، في مقال نُشر على قناته في تيليغرام، إلى أنه عندما تنضم دولتان أخريان إلى التحالف (ناتو)، سيكون لروسيا خصمان آخران “مسجلان رسمياً”، وستتضاعف طول الحدود البرية للتحالف مع روسيا.

وقال إنه يتعين على روسيا أن “تتصرف بهدوء وبدون مشاعر”، وعليها تعزيز خط الحدود مع الناتو، وتعزيز القوات البرية ونظام الدفاع الجوي، ونشر القوات البحرية في خليج فنلندا.

شريكان مقربان من الناتو

يشار إلى أن فنلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تتبع رسمياً مع السويد نهج عدم الانحياز، شريكان مقرّبان للناتو.

إلا أن هلسنكي تتطلع إلى حسم قرارها بشأن الانضمام إلى الحلف قبل نهاية يونيو، وفق ما أكدت سابقا رئيسة الوزراء سانا مارين.

وكانت العملية العسكرية الروسية التي انطلقت على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، سرعت مسألة انضمام البلدين إلى الحلف على الرغم من أن موسكو أكدت أكثر من مرة رفضها توسعه لاسيما في الشرق الأوروبي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يهدد أمنها.