شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. بدء شفط المحروقات المتسربة من السفينة الغارقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات التونسية اليوم السبت إرسال فريق من الغواصين إلى مكان غرق السفينة المحملة بالوقود على سواحل قابس جنوب البلاد.

وأفادت وزارة البيئة عن تدابير لتفادي كارثة بيئية في المنطقة من بينها وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة.

كما أعلنت الوزارة عن إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية قبل الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسربة.

وكانت سفينة الشحن التجارية القادمة من ميناء دمياط المصري في اتجاه مالطا، قد تعرضت أمس الجمعة إلى صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية لتطلب دخول المياه الإقليمية التونسية قبل أن يتم السماح لها بأن ترسو على مسافة سبعة كيلومترات من ساحل قابس.

لكن طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص وجه طلب إغاثة إلى الحرس البحري التونسي إثر تسرب المياه إلى غرفة المحركات ليتم إجلاؤهم خارج السفينة.