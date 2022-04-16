وفد من الكونجرس يعبر عن تقديره لجهود مصر في الأمن والاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

عبّر وفد من الكونجرس الأمريكي عن نظرته بكون الدولة المصرية تعتبر ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة.



وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليوم وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية"، وفقاً لما نقله موقع صحيفة "الأهرام" المصرية.

أكد الوفد التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة السيسي في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة.