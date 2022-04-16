الدفاع البريطانية: التدمير المتعمد للبنية التحتية الأوكرانية يعيق وصول المساعدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن التدمير المتعمد للبنية التحتية للطرق الأوكرانية خلال انسحاب القوات الروسية يعيق تقديم مساعدات إنسانية للمناطق التي كانت محتلة سابقاً.



وأضافت الوزارة عبر تويتر "فاقمت القوات الروسية ذلك بتدمير الجسور واستخدام الألغام الأرضية والتخلي عن المركبات على طول طرق رئيسية أثناء انسحابها من شمال أوكرانيا".

ولم يتبق سوى جسر واحد للمشاة عبر نهر "ديسنا" في مدينة تشيرنيهيف، التي كان عدد سكانها حوالي 285 ألف نسمة قبل بدء الحرب.