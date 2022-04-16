شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 شخصا في حادث سير بمحافظة بابل بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مديرية المرور العامة العراقية أن 11 شخصا بينهم تسعة معلّمين، لقوا حتفهم في حادث سير بمنطقة تونس في محافظة بابل ليل الجمعة السبت، مرجعة السبب إلى السرعة.

وذكر مصدر في شرطة المدينة، أن المعلّمين التسعة كانوا عائدين من (وسط البلاد) حيث تناولوا وجبة الإفطار، عندما اصطدمت حافلتهم الصغيرة بسيارة دفع رباعي، مشيرا إلى أن "الأسباب هي السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية".

كما ذكر أن الحادث أدى إلى احتراق المركبتين، وإصابة شخصين آخرين أيضاً.