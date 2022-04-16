شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 شرطي خلال احتجاجات عنيفة في السويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال التلفزيون السويدي (إس في تي)، اليوم السبت، إن 12 شرطيا وشخصا آخر أصيبوا، كما اشتعلت النيران في مركبات للشرطة خلال مظاهرة في أوريبرو بجنوب البلاد.

وشارك نحو 500 شخص في المظاهرة التي نظمت أمس الجمعة. كما كان هناك احتجاج في العاصمة ستوكهولم حيث جرى إلقاء الحجارة.

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من أن الشرطة سمحت بتنظيم العديد من المظاهرات اليمينية.

وتصاعد التوتر منذ حصل متطرف يميني معروف على تصريح لتنظيم حشد خطط فيه لحرق نسخة من القرآن.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات أخرى اليوم السبت في لاندسكرونا، بجنوب السويد.