شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: السيطرة على حريق في منطقة غابات بحيرة ماجيوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم السبت، أن حريقا أتى على العديد من الهكتارات في منطقة غابات بطول ساحل بحيرة ماجيوري في شمال البلاد.

وكافحت خدمات الإطفاء من بلدة أنجيرا المطلة على البحيرة الحريق في وقت متأخر أمس الجمعة، وجرى إرسال مروحتين وثلاث طائرات إطفاء.

وذكرت قناة "ريته 55 " التلفزيونية المحلية أنه احتواء الحريق بحلول منتصف النهار اليوم السبت 1000 بتوقيت جرينتش .

واجبر الحريق العديد من الأسر على مغادرة منازلها في المنطقة التي تقع بالقرب من الحدود مع سويسرا. ولم ترد تقارير بحدوث إصابات، ولايزال سبب الحريق غير معلوم.