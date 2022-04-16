شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع رئيس إدارة الرعاية الصحية في بكين بتهمة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب الشيوعي الصيني تحقيقا مع رئيس إدارة الرعاية الصحية في مدينة بكين.

وقالت اللجنة المركزية لمراقبة الإنضباط في بيان إنه يتم التحقيق مع يو لومينج للاشتباه في انتهاك خطير للقانون وقواعد السلوك،بحسب ما اوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ووصفت اللجنة يو بأنه نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي الشعبي ، وهو هيئة استشارية سياسية .ولم يتم إعطاء مزيد من التفاصيل.