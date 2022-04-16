وزير بريطاني: غزو بوتين لأوكرانيا خطأ استراتيجي

16 أبريل , 2022
لندن: قال وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي هذا الأسبوع في شيكاغو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأً استراتيجياً" جسيماً في الاعتقاد بأن غزوه لأوكرانيا سيقسم الديمقراطيات الغربية.
وذكر الوزير أن بوتين شاهد بدلاً من ذلك حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول المتحالفة متحدة ضد العدوان الروسي، في مؤشر على مرونة الديمقراطية.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة تريبيون في شيكاغو الأربعاء الماضي إن "الديمقراطية فوضوية وغير منظمة فى نظر زعيم استبدادى مثل بوتين، ومن المرجح أن تبدو دائما له كما لو أنها على حافة الانهيار".
وأضاف كليفرلي "أعتقد أن بوتين قرأ كل الدروس الخاطئة من العمليات الطبيعية التي تمر بها الديمقراطيات الليبرالية مثل الانتخابات والانتقادات".
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