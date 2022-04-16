انت الان تتابع خبر بعد فاجعة بابل.. مصرع واصابة 12 منتسباً بحادث سير في الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع واصابة 12 منتسباً بحادث سير في محافظة الانبار.
وقال المصدر لـ الخليج 365 إن "أربعة من منتسبي طبابة الحشد الشعبي لقوا مصرعهم وجرح ثمانية اخرين اثناء الواجب نتيجة حادث سير في عكاشات بمدينة الرطبة".
وفي وقت سابق من مساء الامس، لقى 11 معلماً من مدرسة واحدة حتفهم واصيب اثنين اخرين عند عودتهم من زيارة كربلاء المقدسة"، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق مركبة ما تعرف محليًا بـ "الجكسارة".
بدورها، وجهت مديرية المرور العامة رسالة لسائقي المركبات، قائلة: "دائما وابدا( لا تسرع فالموت اسرع )( المركبة وسيلة نقل لا تجعلها أداة قتل)".
وفي وقت سابق من مساء الامس، لقى 11 معلماً من مدرسة واحدة حتفهم واصيب اثنين اخرين عند عودتهم من زيارة كربلاء المقدسة"، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق مركبة ما تعرف محليًا بـ "الجكسارة".
بدورها، وجهت مديرية المرور العامة رسالة لسائقي المركبات، قائلة: "دائما وابدا( لا تسرع فالموت اسرع )( المركبة وسيلة نقل لا تجعلها أداة قتل)".