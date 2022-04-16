من هي زوجة 'كريم بنزيمة' ولماذا يخفيها عن الإعلام؟

الصور التي تنشرها السيدة بنزيمة، تظهر أنها تعيش حياة طبيعية بعيدا عن النجومية، كما أن أغلبها تلتقطها مع ابنها إبراهيم بنزيمة، دون وجود أي صورة لزوجها نجم ريال مدريد.

تزوج لاعب المنتخب الفرنسي بعارضة الأزياء غوتييه عام 2017، وبعد أشهر فقط أنجبا طفلهما إبراهيم، فيما التقيا أول مرة في أحد شوارع العاصمة الإسبانية مدريد.

ومنذ ارتبطاهما، فضل الزوجان عدم مشاركة حياتهما الخاصة مع المحبين والمتابعين واختارا العيش بعيداً عن الأضواء، حيث لم يسبق لزوجة بنزيمة أن ظهرت معه في حفل رسمي للكرة الذهبية أو الحفل السنوي للفيفا كغيرها من زوجات النجوم.