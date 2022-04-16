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من هي زوجة 'كريم بنزيمة' ولماذا يخفيها عن الإعلام؟

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-16 | 13:43

من هي زوجة

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يفضل نجم فريق الإسباني، الفرنسي كريم بنزيمة، الابتعاد عن الأضواء والتزام الخصوصية في ما يتعلق بحياته الشخصية، ما يجعل المتابعين يتساءلون عن زوجته التي لا تظهر رفقته حتى في المناسبات الرسمية.
ويحترم بنزيمة رغبة زوجته في عدم الظهور في وسائل الإعلام، أو تسليط الضوء عليها كباقي زوجات اللاعبين، على الرغم من علاقتها مع جورجينا رودريغيز صديقة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي ، والتي باتت شهيرة جداً بفضل ظهورها المستمر مع "الدون".

من هي زوجة كريم بنزيمة نجم ريال مدريد ؟
 اسمها كروا غوتييه، من مواليد 1989 في مارتينيك بفرنسا، وتعمل كعارضة أزياء ومدونة على السوشيال ميديا، حيث يتابعها أكثر من 80 ألف شخص على حسابها الشخصي في منصة "إنستغرام".

الصور التي تنشرها السيدة بنزيمة، تظهر أنها تعيش حياة طبيعية بعيدا عن النجومية، كما أن أغلبها تلتقطها مع ابنها إبراهيم بنزيمة، دون وجود أي صورة لزوجها نجم ريال مدريد.

 

لماذا لا تظهر زوجة كريم بنزيمة في وسائل الإعلام؟
 تزوج لاعب المنتخب الفرنسي بعارضة الأزياء غوتييه عام 2017، وبعد أشهر فقط أنجبا طفلهما إبراهيم، فيما التقيا أول مرة في أحد شوارع العاصمة الإسبانية مدريد.

ومنذ ارتبطاهما، فضل الزوجان عدم مشاركة حياتهما الخاصة مع المحبين والمتابعين واختارا العيش بعيداً عن الأضواء، حيث لم يسبق لزوجة بنزيمة أن ظهرت معه في حفل رسمي للكرة الذهبية أو الحفل السنوي للفيفا كغيرها من زوجات النجوم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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