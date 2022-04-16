تشييع مهيب لكادر تدريسي لقى حتفه بحادث سير في بابل (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - اظهر مقطع فيديو حصلت عليه الخليج 365، اللحظات الاخيرة من تشييع الكادر التدريسي (11 شخصا) الذين لقوا حتفهم إثر حادث سير مساء امس الجمعة اثناء عودتهم من محافظة كربلاء المقدسة.

وشيع ذوو كادر مدرسة الإسراء جثامين ابنائهم إلى مأواهم الأخير، في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف الاشرف. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقاطع مصورة وصورا لضحايا الحادث المروري الذي حصل على طريق بغداد – الحلة وتسبب بمصرع 11 معلماً من مدرسة واحدة وإصابة 2 آخرين عند عودتهم من زيارة كربلاء المقدسة"، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق مركبة ما تعرف محليًا بـ "الجكسارة".

من جهتها، ذكرت مديرية المرور العامة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حادث انقلاب واصطدام وقع على طريق الحلة- بغداد القديم نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة ( تويوتا لاندكروزر )والذي أودى بحياة اكثر من (١٠) اشخاص وجرح اكثر من(٧) ..الرحمة والخلود للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين".

ووجهت المديرية رسالة لسائقي المركبات، قائلة: "دائما وابدا (لا تسرع فالموت اسرع)(المركبة وسيلة نقل لا تجعلها أداة قتل)".