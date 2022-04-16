الكاظمي يهنئ مؤيد اللامي بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين

وقال مصدر مطلع، في حديث لـ الخليج 365، إن "الكاظمي اتصل بمؤيد اللامي وهنأه بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين، بعد حصوله على أعلى الأصوات".

وفي وقت سابق من اليوم، فاز مؤيد اللامي، بانتخابات نقابة الصحفيين التي جرت يوم أمس الجمعة، بعد حصوله على أعلى الأصوات.وقال مصدر من النقابة للسومرية نيوز، إن "مؤيد اللامي، فاز بانتخابات نقابة الصحفيين التي جرت يوم أمس الجمعة، بعد حصوله على أعلى الأصوات 1184 صوت".

واضاف ان " خالد جاسم فاز بمنصب النائب الأول بعد حصوله على 740 صوتاً، فيما فاز محمد حنون بمنصب النائب الثاني بعد حصوله على (664) صوتاً".

وتابع، ان "أما الاعضاء الفائزين بمجلس النقابة هم: حسن العبودي 784 صوتا، جبار طراد 632 صوتا، بان القبطان 517، سعد محسن 509، صادق فرج 506، سناء النقاش 466، زهرة الجبوري"، مشيرا الى ان "لجنة المراقبة هم: كاظم تكليف 619، هادي جلو 678 ، هبة حسين 421 ".



وذكر ان "لجنة الانضباط هم: فراس الحمداني 633، رعد المشهداني 437، كريم كلش 306".

يذكر أن اللامي اختير نقيباً عام 2008 بعد وفاة النقيب السابق، شهاب التميمي، متأثراً بجراحه، بعد إصابته في عملية اغتيال تعرض لها. ثم اختير في عام 2011، وعام 2014 و2018 للدورات الثانية والثالثة والرابعة في الانتخابات التي تجري كل ثلاثة أعوام.