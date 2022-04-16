انت الان تتابع خبر كورتوا: فوز برشلونة في آخر كلاسيكو مجرد صدفة والان مع التفاصيل

وقال حارس المرمى البلجيكي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم في العقد الماضي، هو أحد لاعبي كرة القدم المختلفين الذين يمتلكون السحر بأقدامهم".

وعن إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري الإسباني ونجاحه هناك، قال: "انتقال صلاح إلى الليغا لن يكون سهلاً، على الرغم من وجود استثناءات بالطبع، كان هناك لاعبون جيدون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانوا يعرفون ماذا سيفعلون عندما انتقلوا للعب في الدوري الإسباني، والعكس صحيح".

وأضاف: "في حالتي، على سبيل المثال، لم يكن التكيف مع الأجواء في إسبانيا معقدًا كثيرا من منطلق أنني أتيت من إنجلترا.. أنا متأكد من أن صلاح يمكنه التكيف مع أي من بطولات الدوريات الخمسة الكبرى".

وفي ما يتعلق بالعودة القوية لفريق ريال مدريد في النتيجة ضد باريس سان جيرمان بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قال: "كان حلماً رائعاً.. بعد الشوط الأول كنت مقتنعا بأن هناك أشخاصا قليلين فقط كانوا يراهنون على تأهلنا، لكننا فعلنا ذلك، وكانت واحدة من تلك الليالي العديدة التي أشعر فيها أنني محظوظ للعب مع ريال مدريد".

وكان ريال مدريد قد خسر ذهابا في باريس بهدف لصفر، وفي لقاء الإياب تلقى هدفا مباغتا في الشوط الأول، قبل أن يسجل له الفرنسي كريم بنزيمة 3 أهداف في الشوط الثاني ضمنت له التأهل للدور ربع النهائي، وبعدها بلغ نصف نهائي البطولة بعد اجتيازه عقبة تشيلسي الإنجليزي بالفوز عليه ذهابا 3-1 في لندن، وخسارته إيابا 2-3 في مدريد

وأما بشأن هزيمة ريال مدريد برباعية نظيفة أمام الغريم برشلونة في الدوري الإسباني، قال البلجيكي: "فوز برشلونة برباعية في الكلاسيكو؟.. كانت ليلة سيئة للغاية، لكننا تعافينا منها سريعاً".

وتابع: "ليس عليك التفكير كثيراً في هذه الخسارة، لكنني أشعر بخيبة أمل بالطبع لأنني لم أتمكن من إسعاد الجماهير.. أعتقد أنه كان من الواضح قبل وبعد تلك الخسارة، بالنظر إلى نتائجنا وأدائنا، أن الهزيمة كانت صدفة".