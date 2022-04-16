روسيا تحظر عدداً من المسؤولين في بريطانيا بينهم جونسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، إنها حظرت دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس وعشرة آخرين من أعضاء الحكومة والساسة البريطانيين.



وأضافت الوزارة في بيان أن الخطوة اتُخذت "نظراً للتصرف المعادي غير المسبوق من الحكومة البريطانية، خاصة فرض عقوبات على مسؤولين روس كبار".

وقالت روسيا إنه "تم اتخاذ هذه الخطوة رداً على الحملة الإعلامية والسياسية التي تقوم بها لندن والتي تهدف إلى عزل روسيا دولياً وتهيئة الظروف لخنق اقتصادنا".

وأشارت إلى أنها ستوسع القائمة قريباً.