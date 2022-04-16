مسؤول أفغاني: مقتل 40 مدنياً في غارات جوية باكستانية شرق أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

قال مسؤول محلي لدى حركة طالبان اليوم السبت، إن 40 مدنياً على الأقل، من بينهم أطفال، قتلوا الليلة الماضية في غارات جوية على أيدي قوات باكستانية، بولاية "خوست" شرق أفغانستان.



وأضاف المسؤول أن حوالي 20 شخصاً آخرين أصيبوا، عندما قصفت طائرات عسكرية أربع قرى بمنطقة سبيرة، الليلة الماضية

وأضاف المسؤول أن الضحايا مدنيون من ثلاث أسر، هاجرت من منطقة "وزيرستان" الباكستانية المجاورة في أعقاب عملية عسكرية هناك قبل عدة سنوات.

وتابع أن 29 من أسرة واحدة.