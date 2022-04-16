مصرع وإصابة سيدتين في انقلاب تاكسي ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيبت أخرى، في حادث انقلاب سيارة تاكسي على الطريق الزراعي القاهرة-أسيوط، في نطاق محافظة بني سويف، اليوم السبت.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة تاكسي على الطريق الزراعي "القاهرة -أسيوط"، أمام قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

انتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "سحر.م.د" 30 عامًا، ربة منزل، وإصابة "ستيرة.س.ح" 60 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى.

جرى نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى ناصر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.