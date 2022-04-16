بالصور- كنائس الإسكندرية تتزين بـ "سعف النخيل" احتفالًا بأحد الشعانين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تزينت كنائس الإسكندرية بـ"سعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون، اليوم السبت، وذلك في تقليد سنوي استعدادًا للاحتفال بعيد أحد السعف أو "أحد الشعانين".

ويعد أحد الشعانين عيد تذكار دخول السيد المسيح مدينة أورشليم، حيث استقبلته المدينة بالورود وسعف وجريد النخيل، للتعبير عن فرحهم بدخوله البلاد.

وقال القمص ابرام آميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سوف يرأس قداس أحد الشعانين غدا بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل.

وأضاف الوكيل البابوي في الإسكندرية، أن حضور القداس سيكون بالحجز المسبق، وما عدا ذلك من مناسبات دينية طيلة الأسبوع تكون متاحة للجميع.